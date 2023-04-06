Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin hastalığı ve sağlık durumu gündemde... Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı. Hüsnü Şenlendirici, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu.

'Şarkılar Bizi Söyler' programını sunan Şenlendirici'den kötü haber geldi. Hastaneye kaldırılan klarnetçi ameliyata alındı.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ'NİN HASTALIĞI

Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi. Bağırsak kanserine yakalanan Hüsnü Şenlendirici sevenlerini korkuttu.

Sabah'ta yer alan habere göre; yakınları ameliyat sonrası Şenlendirici'nin yanına koştu. Klarnetçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.