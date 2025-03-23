İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 kişi ile ilgili kararlar açıklanmaya başladı.
Tutuklananların ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların tam listesi...
TUTUKLANANLAR
Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Murat Ongun / Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Buğra Gökce/ İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı
Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi
Murat Abbas / Kültür AŞ Genel Müdürü
Serdal Taşkın / Kültür AŞ Eski Genel Müdürü
Tuncay Yılmaz / İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü
Ali İlbak / İş insanı
Yusuf İlbak / İş insanı
Ali Nuhoğlu/ İş insanı
Serdar Haydanlı / İş insanı
Adem Tuncay / İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü
Ahmet Köksal / BVA Reklam AŞ kurucusu
Kamil Timur Delibaş / Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi
Alper Aydın / Reklamarea Yöneticisi
Mete Sarıaltun
Serdar Öztürk
Mustafa Nihat Sütaş / Reklam İstanbul isimli şirketin ortağı
Ahmet Çiçek
Servet Yıldırım / Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü
Süleyman Atik
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALANLAR
Cemal Ufuk Karakaya / İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Bayram Taşkın / İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü
Ercan Saatçi / Sanatçı
Ahmet Palazoğlu / Cübbeli Ahmet'in damadı olarak tanınan iş insanı
Birsen Şahin
Alperen Aydın
Alihan Aydın
Canan Münüklü
Vahit Doğan
KAYNAK: NTV