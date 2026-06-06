Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Özdiken olayla ilgili bulguları aktardı. Özdiken, 5 Haziran 2026 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Lefkoşa’da Oğuz karayel Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı bir polis ekibinin devriyede bulunduğu esnada şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa’da zanlı W.D.N.M'nin üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde 2 adet parlament sigara kutusu içerisinde aliminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Özdiken zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tutuklanmasının akabinde zanlının gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca emare maddenin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.