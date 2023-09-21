Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde isimleri Sierrah Newell ve Brianna Lafoe olarak açıklanan iki kadın üzerlerinde sadece iç çamaşırıyla bir barın önüne geldi. Kucaklarına aldıkları bir bebeği önce defalarca havaya atan ve daha sonrasında bebeği ayak bileklerinden aşağıya doğru sallandıran kadınlar tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çevredekilerin duruma tepki göstermesi üzerine onlarla kavga eden kadınların görüntüleri sosyal medyada ifşa edilince adata infial yarattı.

20 ve 19 yaşındaki kadınlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İkili çocuk istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.