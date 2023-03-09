Bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ile güçlendirirken, sezon sonu çalışmaları için de kolları şimdiden sıvamış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi performansıyla taraftarın sevgilisi olurken, Arjantinli yıldız için yeni gelişmeler yaşanıyor.

"PLANLARIMIZ ARASINDA YOK"

PSG'nin kadroda düşünmediği Icardi ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktör Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor" açıklamasını yapmıştı.

PSG'nin Arjantinli yıldız futbolcu için 10 milyon euro bonservis ücreti istediğini ileri sürülürken Sarı-kırmızılılar'ın daha da düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesapları içinde olduğu Icardi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"ANLAŞIN, İMZAYI ATAYIM"

30 yaşındaki golcünün Galatasaray'a "Siz PSG ile anlaşın, ben imzayı atarım" dediği bilinirken, İtalya'dan gelen haber ortalığı karıştırdı.

TAKASLA JUVE'NİN YOLUNU TUTUYOR

Calcionow'un haberine göre Juventus'un yeni sezon hedefleri arasında Mauro Icardi bulunuyor. Son Roam maçında oyuna girdikten 40 saniye sonra kırmızı kart gören Moise Kean'in Juventus'ta kalma ihtimali oldukça azaldı.

ESKİ TAKIMINA DÖNEBİLİR

Haberde İtalyan devinin PSG'ye eski oyuncusunu önererek Icardi'yi takasla takıma katmayı planlıyor. Moise Kean, bonservisi Everton'dayken 2020/21 sezonunda kiralık olarak PSG forması giymişti.