Yeni çıkan ve yok satan idrar lekeli görünümlü kot pantolon, moda tutkunlarını ikiye böldü. İlk olarak geçen yıl Milano Moda Haftası'nda tanıtılan ve bir markanın bu yıl satışa çıkardığı kot pantolon, 608 dolara (yaklaşık 20 bin TL) satılıyor.

Pantolonun kasık bölgesinde kumaşın daha koyu olması ve bunun idrar gibi görünmesi, bir kısım tüketicinin tepkisini çekse de pantolonun yok sattığı öğrenildi.

Sosyal medyadan tepki içeren yorumlar yapılırken, satış rakamları, pantolonun popüler olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

Aslında tüm bu konseptin fikir babası daha önce televizyonda bununla ilgili espri yapan komedyen Tim Robinson'dı. Ünlü komedyen, programında erkeklerin biraz dağınık oldukları gerçeğini örtbas etmelerine yardımcı olmak için pis pantolon satan bir web sitesi fikri ortaya atmıştı.

İşte bu şaka, "idrar lekeli" kot pantolonla gerçek oldu.