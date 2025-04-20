Girne Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından, Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimler sonucunda, bir işletmenin mekan kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Yine Girne bölgesinde bir işletmenin de yetkili makamdan izinsiz ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptığı ve müzik yapabilir izni saatlerine uymadığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.