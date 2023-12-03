Girne-Karpaz ana yolu Kuzey Sahil Yolu'nun Yudi Dağı mevkiinde saat 11.20 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mübarek Karataş (E-27) yönetimindeki 31 ANZ 318 plakalı motosikleti ile Kaplıca istikametinden Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan, Jolley Wayne (E-55) yönetimindeki LD 306 plakalı motosiklet ile çarpıştılar.

Kaza sonucu ağır yaralanan her iki motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan LD 306 plakalı motosiklet sürücüsü Jolley Wayne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan 31 ANZ 318 plakalı motosiklet sürücüsü Mübarek Karataş'ın ise tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.