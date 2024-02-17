Yılın en kısa ayı olan şubat ayının yarısına geldik. Sıcaklık artışı bu sürede o kadar belirgin hale geldi ki uzmanlar deniz sıcaklıklarındaki artışın nasıl gerçekleştiğini açıklamakta zorlanıyor.

İngiltere Ulusal Oşinografi Merkezi deniz sistemleri modelleme başkan yardımcısı Dr. Joel Hirschi, "Gezegen artan bir hızla ısınıyor. İklimin en büyük ısı deposu olan okyanusta hızlı sıcaklık artışları görüyoruz. Deniz yüzeyi sıcaklık kayıtları belirlenen artış beklentilerini aşıyo. Bunun nedenini araştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Berkeley Yer bilimcisi Zeke Hausfather'a göre insanlık sıcaklık rekorları kıran Ocak, Aralık, Kasım, Ekim, Eylül, Ağustos, Temmuz, Haziran ve Mayıs aylarının ardından kayıtlardaki en sıcak Şubat ayını deneyimleme yolunda ilerliyor.

Son aylarda uzmanlara göre iklimin davranışı daha değişken hale geldi ve tahmin edilmesi zorlaştı.

2016'DAKİ REKOR BU YIL KIRILABİLİR

Şubat 2024, daha önce 2016'da kırılan bir önceki sıcaklık rekorunu kırarak dünyanın geçirdiği en sıcak şubat ayı olabilir.

Şubat ayının ilk yarısı hava durumu gözlemcilerini şok etti. Dünyadaki Aşırı Sıcaklıklar hakkında blog yazan Maximiliano Herrera, binlerce meteoroloji istasyonu ısı kayıtlarındaki artışı "çılgınlık" ve "iklim tarihinin yeniden yazılması" olarak tanımladı.

Onu hayrete düşüren şey sadece rekorların sayısı değil birçoğunun daha önceki rekorları aşma derecesiydi.

Şubat ayında Fas'taki 12 hava istasyonu 33 dereceyi geçen sıcaklıklar kaydetti.

Kuzey Çin şehri Harbin, sıcaklıkların bu ay donma noktasının üzerine çıkması nedeniyle kış buz festivalini sonlandırmak zorunda kaldı.

Ayın ilk yarısında 140 farklı ülke sıcaklık rekorları kırdı.