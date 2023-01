Dizdarlı'nın sosyal medya paylaşı şöyle; İLAÇ

- Doktorum yüzün neden asık ?

- Memlekette ilaç sıkıntısı var Cemil'im, hastalara yazacak ilaç bulamıyorum.

- Abi dert etme be yahu.

- Nasıl dert etmeyeyim ? Ne yapacağımı şaşırdım.

- Abi bak sana bir formül vereyim. İki baş sarmısağı havana at bir güzel ez sonra üzerine çeyrek bağ maydanoz, iki tutam karabiber at, İyice suyu çıkana kadar döv. Üzerlerine iki bol sulu limonu posası çıkana kadar sık. Oluşan sıvıyı süzgeçten geçir. Sabah öğlen akşam yemeklerden önce bir çorba kaşığı al. Her derde deva abi .

- Ugh!

- Hade gene iyisin abi. Sayemde mesleğini icra edecen .

NOT: Yukarıda verilen formül tamamen espri içindir. Lütfen denemeyiniz..