Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize gibi şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti.

İlhan Şeşen'in vefatı sosyal medyadan duyuruldu. Usta ismin ailesi tarafından yapılan açıklamada; "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" denildi.

"ÇOK ÖZEL BİR ADAMDI"

İlhan Şeşen'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler üzüntülerini dile getirdi.

Vedat Sakman: Hayat böyle bir şey, ışıklar içinde olsun. Kendi mesleği avukatlıktı, bıraktı ve müzisyenliğe vakfetti kendisini. Hastalığının ağır dönemlerinde de şarkılar yaptı. Bizi hayata bağlayan şeyler bunlar zaten.

Nükhet Duru: Benim için böylesi eserler bırakan besteciler "öldü" lafını hak etmez gibi geliyor. Tabi ki bir takım rahatsızlıklarından haberdardık ama tak diye olunca insan şaşırıyor. Bir takım acılarla tekrar yüzleşmiş oluyor. Hep ruhunu yad edeceğiz. Ruhu şad olsun bütün eserleri söylendikçe. Nurlar içinde uyusun.

Ayşegül Aldinç: Her ölüm beni şaşırtıyor, gerçekten çok üzüldüm. Çok özel bir adamdı İlhan. Özel dostluğumuz, arkadaşlığımız vardır. Sanatçılar illa yakın arkadaş olmadan da hepimizin hayatlarına, her türlü anımıza tanıklık ettikleri için bizim dostumuz sayılıyor zaten. Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun.

Fuat Güner: Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Ben de biraz evvel fizik tedavi için bir merkezdeydim. Daha bir hafta önce görüşmüştük İlhancığımla. Biz 15 - 20 günde bir birbirimizi arayan dostlardık. Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Uzun zamandır bu mücadeleyi veriyordu. Canım, birtanem benim, çok sevdiğim bir kardeşimdi.

2023 yılında akciğer kanserine yakalanan İlhan Şeşen, kısa bir süre önce müzikte 55'inci yılını sahnede kutlamıştı.