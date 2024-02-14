Bakanlar Kurulu, gelir bütçesinde yer alan harçlara zam yaptı. Zam oranları, 13 Şubat 2024’te geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Dışişleri Hizmeti Harçlar Listesi’nde “Vasiyetnameler ve Terekelerde” ödenen harçlara da zam yapan Bakanlar Kurulu, “Kimlik Kartları” ile ilgili ödenen harçlara da yüzde 65,5 oranında yükseltti. Bu bölümdeki listeye göre, “‘Yasanın öngördüğü süre içerisinde ilk kez kimlik kartı alanlar’ 302 TL yerine 500 TL ödeyecek. Yasanın öngördüğü süre içinde kimlik kartı çıkartmadığı halde hakkında kavuşturma yapılması Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nce gereksinme duyulmayanlarda 7 gün ile 6 ay arasında gecikmelerde 500 TL; 6 ay ve daha sonraki gecikmelerden 500 TL alınacak. İlgili bölümün, 66, 67, 68, 69 ve 70 maddelerindeki ilgili harçlar da var.