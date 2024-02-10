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Gezeravcı'nın ailesiyle buluşma anlarına ilişkin görüntüleri paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kavuşma anı... Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu başarıyla tamamlandı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu taşıyan Dragon uzay kapsülü Dünya'ya döndü. Alper Gezeravcı, Florida'ya indikten sonra uçakla Houston'a geçti ve ailesiyle buluştu.

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