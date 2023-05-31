CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından ilk değerlendirmeyi yaparak partideki A Takımını yenileme ve Kurultay’a gitme kararı aldığı öğrenildi. Bu kararın ardından herkesin merak ettiği detay ise Ekrem İmamoğlu’nun Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışa girip girmeyeceği oldu.

YENİ STRATEJİ MASAYA YATIRILDI

Seçim gecesi sonuçların belli olmasının ardından ilk değerlendirmeyi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yapan Kılıçdaroğlu sonrasında peş peşe parti kurmayları ve ittifak liderleri ile toplantılar yaptı ve yerel seçimlere 10 ay kala yeni strateji masaya yatırıldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN YENİ EKİBİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Kılıçdaroğlu hafta sonu Merkez Yönetim Kurulu (MYK)’nda revizyonda ilk adımı atacak. Başdanışmanlarından Tuncay Özkan’ın odasını boşalttığı iddiası yansıdı kulislere, yeni ekibinde Gökhan Günaydın, Gökhan Zeybek, Aysu Bankoğlu, Orhan Sarıbal, Yunus Emre ve Ali Mahir Başarır’ın yer alacağı konuşuluyor.

İMAMOĞLU’NUN BU KURULTAYDA ADAY OLMASI DÜŞÜK İHTİMAL AMA…

Yaz aylarında il ve ilçe kongreleri, sonbaharda da 38.Olağan Kurultay toplanacak. CHP, Mart ayındaki yerel seçimlere yönetimdeki taze kanla gidecek. İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı ise halen istinaf sürecinde siyasi yasak kesinleşirse ne genel başkan ne de belediye başkanı olabilir. O belirsizlik nedeniyle İmamoğlu’nun bu kurultayda yarışa girmesinin düşük ihtimal olduğu konuşuluyor. Show Haber’in iddiasına göre Kılıçdaroğlu’nun da İmamoğlu’na liderlik için 2024 sonrasını işaret edeceği tahmin ediliyor.

İYİ PARTİ’DE İSE MUHALİFLER GENEL BAŞKAN ADAYI ARIYOR

İttifak ortağı İYİ Parti’de ise son duruma göre 24-25 Haziran’da toplanacak Kurultay için hazırlıklar sürerken seçim sonuçları ile ilgili eleştiriler de başladı. Meral Akşener Ankara’da Başkanlık Divanı’nı topladı. Muhalif isimlerin ise İstanbul’da toplanıp Genel Başkan adayı arayışları içerisine girdikleri kulislere yansıdı. Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Ethem Baykal ise Akşener’e istifa çağrısı yaptı.

Seçim öncesi Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan Zafer Partisi liderinden de seçim sonucuna dair değerlendirme geldi. Özdağ ‘Millet İttifakı içerisindeki belirli müdahalelerden dolayı eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu’ ifadelerini kullandı.