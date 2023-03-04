İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi.

İmamoğlu, "CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum." dedi.

Yavaş da yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz" ifadelerini kullandı.