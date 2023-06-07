İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin değişmesine gönderme yaparak "Sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum, bunu toplum tarifliyor, insanlar istiyor." dedi.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiklerini ifade eden İmamoğlu, "Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız." değerlendirmesinde bulundu.

"KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM"

Geçen hafta yaptığı açıklamada güçlü bir değişimden bahsettiğini ifade eden İBB Başkanı, "Bir topyekün bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü bir değişim, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum. Değişimi anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Yoksa değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum, bunu toplum tarifliyor, insanlar istiyor." dedi.

Kulağını tıkayarak yol yürümenin doğru olmadığını sözlerine ekleyen İmamoğlu, "Kulağımızın açık olması, toplumun her kesimini dinlememiz ve her kesimin ne ses çıkarttığını, ne istediğini anlamamız şart." diye konuştu.

Öte İmamoğlu, aynı duruşla yoluna devam ettiğini söyledi.