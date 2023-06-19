İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişim sürecini ve bu tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız." dedi.

"Değişim"den kastının "Bugüne kadar denediğimiz yöntemlerle, başarı elde edemediysek eğer, yöntemleri değiştirmemiz gerekiyor." diye açıklayan İmamoğlu, partinin ortak akıl ile hareket etmesi gerektiğini belirtti.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ"

Seçimi yüzde 48 oran ile kaybettiklerini ve bu oranın kötü olmadığı değerlendirmesinde bulunan İBB Başkanı "Biz seçimi kaybettikten sonra, üstelik de seçim kampanyası süresince bu seçimi kazanmanın Türkiye’nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra seçimi kaybetmemize rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranamayız.” diye konuştu.

CHP içerisinde "hiçbir şey olmamış gibi davrananlar" olduğunu ifade eden İmamoğlu, seçmendeki hayal kırıklığını tamir etmenin görevleri arasında olduğunu da ifade etti.

"GENEL BAŞKAN" SORUSUNA YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve bu görüşmede sahada gördüklerini anlattığını dile getiren İmamoğlu, "Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı." dedi.

Değişim için "Neyi gerektiriyorsa onu, ne gerekiyorsa onu" kapsamalı diyen İmamoğlu, genel başkan değişim için ise "Gerekiyorsa o da dahil." açıklamasında bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞINI TAMİR ETMEMİZ ŞART"

Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin çok olumlu geçtiğini de söyleyen İmamoğlu, "Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum. Bu mesele İmamoğlu’nun ya da başka birinin şahsi meselesi değil. Bu bir toplumsal mesele. Biz gidişattan memnun olmayan geniş bir halk kitlesine yeniden umut vermek zorundayız. Bu hayal kırıklığını yerel seçimlere kadar tamir etmemiz şart." dedi.