Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de 1 Ekim'de başlayacak yeni mali yıla çok az zaman kalmasına rağmen federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçe üzerinde henüz anlaşma sağlanamamasının yol açtığı "hükümetin kapanması" riskine değinen Kozack, taraflara, hükümetin finansmanı konusunda ileriye dönük bir yol bulmak üzere bir araya gelerek fikir birliğine varma çağrısında bulundu.

Kozack, "Kapanmayı ABD ekonomisi için önlenebilir bir risk olarak görüyoruz." dedi.

Çin ekonomisi reformlarla dengelenme fırsatı yakalarsa orta vadede daha yüksek büyüme elde edebilir

Julie Kozack, Çin ekonomisinin görünümüne ilişkin soruları yanıtlarken de ülke ekonomisinde ilk çeyrekten bu yana yavaşlama gördüklerini belirtti.

Bu yavaşlamaya rağmen son verilerin biraz daha karışık geldiğini söyleyen Kozack, verilerin bazı istikrar işaretleri verdiğini ifade etti.

Kozack, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5 büyümesini beklemeye devam ettiklerini, orta vadede ise demografik olumsuzluklar ve verimlilik artışının yavaşlaması nedeniyle büyümenin yüzde 3,5'e gerileyeceğini öngördüklerini dile getirdi.

Kozack, Çin ekonomisinin reformlar aracılığıyla yeniden dengelenme fırsatı yakalaması halinde ise orta vadede daha yüksek bir büyüme elde edebileceğini düşündüklerini kaydetti.

"Federal hükümetin kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre Kongre her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa, bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.