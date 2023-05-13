Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin olarak yapılan incelemelerde şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 17 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs’ta Twitter'da yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen yürütülen soruşturma çerçevesinde 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Ayrıca şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 kişi hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir."