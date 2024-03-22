Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Kubilay Aka’yı kadrosunda buluşturan dizi yeni bölümüyle nefes kesti.

Pavyon sahneleriyle adından söz ettiren İnci Taneleri dizisinde ramazan nedeniyle dans sahnelerine ara verildi.

Dizinin son bölümüne ise Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin 'Yazan Kalem Siyah' şarkısını seslendirdiği anlar damga vurdu. Erdoğan'ın performansı çok beğenildi.

İnci Taneleri'ndeki o sahneye sosyal medyada; 'Dilber'i oynatamayınca Azem'i söyletiyorlar', 'Her bölümü muhteşem', 'Muhteşem ses muhteşem oyunculuk', 'Adam şarkıyı hissettiriyor', 'Ne kadar güzel söylemiş' gibi yorumlar yapıldı.