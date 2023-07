İngiliz şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin 76 yaşında hayatını kaybetti. Fransa Kültür Bakanlığı, 1960'larda Fransa'da sevilen bir figür haline gelen İngiltere doğumlu snatçının Paris'te yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Fransız medyası, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle mayıs ayında konserlerini iptal eden şarkıcının Paris’teki evinde bakıcısı tarafından ölü bulunduğunu aktardı.

Birkin, lüks modanın simgelerinden olan Hermes tasarım el çantasına adını veren kişiydi.

Birkin'e 2002 yılında lösemi teşhisi kondu. Gençlik yıllarında alkolle olan ilişkisini ve kanserin hayatını nasıl değiştirdiğini birkaç yıl önce verdiği röportajda anlattı.

Sanatçı ayrıca 2021'de felç geçirdi ve o yıl birçok konserini iptal etmek zorunda kaldı. Kürek kemiğini kırdıktan sonra geçen mart ayında konserlerini tekrar iptal etti.

JANE BIRKIN KİMDİR?

14 Aralık 1946'da İngiltere'nin Londra şehrinde doğan şarkıcı, oyuncu ve model Jane Birkin, 1960'ların sonunda ve 1970'lerde Fransız şarkıcı ve oyuncu eşi Serge Gainsbourg ile söylediği şarkılarla tanındı.

Jane Birkin'in babası bir İngiliz olan David Birkin'di. David Birkin, kraliyete bağlı denizci teğmendi. II. Dünya Savaşı'nda casus olarak görev almıştı. Annesi Judy Campbell ise Noel Coward müzikallerinde rol alıyordu. Birkin'in kardeşi Andrew Birkin de senarist ve yönetmen olarak tanınıyor.

Birkin, 1960'ların sonunda Fransa'ya taşındı ve burada birçok başarılı şarkı kaydetti. Serge Gainsbourg ile yaptığı düetler, özellikle "Je t'aime... moi non plus" adlı şarkıları büyük bir hit oldu. Bu şarkı, cinsellik içeren sözleri nedeniyle tartışmalara yol açtı, ancak popülerlik kazandı ve uluslararası başarı elde etti.

Jane Birkin ayrıca sinema dünyasında da aktif olarak yer aldı. Birçok Fransız filmi ve İngiliz yapımında rol aldı. Sinema dünyasına 1966'da "Blow Up" filmindeki modellerden biri olarak girdi. 1968'de Fransa'da çekilen "Slogan" filminde oynamak için elemelere katıldı. Fransızca bilmemesine rağmen başrolü aldı. Filmin diğer oyuncusu Serge Gainsbourg ile filmin şarkısında düet yaptı.1975'te Gainsbourg'un ilk filmi olan "Je t'aime... moi non plus" filmindeki rolü ile En İyi Kadın Oyuncu dalında Cesar Ödülü'nü kazandı. En ünlü performanslarından biri, Jacques Deray'in yönettiği "La Piscine" (The Swimming Pool) adlı film oldu.

Jane Birkin, sahne performansları, şarkıları ve zarif tarzıyla tanınır. Bir moda ikonu olarak kabul edilen Birkin'in adı, Hermès tarafından üretilen ünlü "Birkin çantası"nın ilham kaynağı oldu.