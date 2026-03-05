Bunlar da ilginizi çekebilir

Başbakanlık, atılan adımların “hayatları korumak ve ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket etmek” amacı taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, Katar’daki filoya katılmak üzere dört ek Typhoon savaş uçağının gönderileceği, anti-drone kabiliyetine sahip Wildcat helikopterlerinin ise yarın Güney Kıbrıs’a ulaşacağı belirtildi.

İngiltere Başbakanlığı, Orta Doğu’daki savunma operasyonlarını güçlendirmeye devam ediyor.

