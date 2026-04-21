İngiliz hükümeti, okullarda akıllı telefon kullanımına yönelik yasal bir yasak getirmeye hazırlandığını açıkladı.

"Çocuk Refahı ve Okullar Yasası"na eklenecek bir madde ile okullar için net bir yasal zorunluluk oluşturulacak.

Eğitim Bakanlığı (DfE) tarafından yapılan açıklamada, bu adımın halihazırda birçok okulda uygulanan telefon kısıtlamalarına "yasal güç" kazandıracağı belirtildi.

Eğitim Bakanı Bridget Phillipson, daha önce okullara gönderdiği rehberde gün boyunca telefon kullanılmamasını tavsiye etmişti.

Yeni düzenleme ile bu tavsiye kararı statü kazanacak ve okulların uyması gereken bir kural haline gelecek.

Eğitim standartlarını denetleyen Ofsted, Nisan ayından itibaren okulların cep telefonu politikalarını denetlemeye başlayacak.