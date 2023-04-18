Kadın Hakları Ağı'nın (WRN) yayınladığı bir rapora göre, kameralar ve güvenlik görevlilerinin yaygınlığına rağmen, 2019'dan bu yana İngiltere ve Galler'deki hastanelerde bazıları 13 yaşın altındaki çocuklara olmak üzere 6 bin 500'den fazla tecavüz ve cinsel saldırı işlendi.

Örgüt, 43 polis gücüne yönelik Bilgi Edinme Özgürlüğü taleplerine atıfta bulunarak, Ocak 2019 ile Ekim 2022 arasında Birleşik Krallık'ta polis güçleri tarafından hastanelerde en az 2 bin 88 tecavüz ve 4 bin 451 cinsel saldırının kaydedildiğini söyledi.

HASTANE KOĞUŞLARI DA GÜVENLİ DEĞİL



Raporda, bu saldırıların yedide birinin hastane koğuşlarında gerçekleştiği belirtildi.



Bildirilen suçlar arasında iki West Midlands hastanesinde 13 yaşından küçük bir kız çocuğuna tecavüz edilmesi ve 16 yaşından büyük bir kadına toplu tecavüz edilmesi yer alıyor.



Rapora göre Cambridgeshire'da 16 yaşından küçük bir kız çocuğuna üç tecavüz vakası rapor edilirken, Lancashire'da 13 yaşından küçük altı kız çocuğuna tecavüz edildiği iddia ediliyor.



Elde edilen kayıtlar, WRN tarafından daha ayrıntılı bir araştırmayla belirlenen kurbanların cinsiyetini listelemedi.



Rapora göre, en az 14 saldırıda biri 13 yaşın altında olan bir erkek kurban yer aldı.



YÜZDE 4'ÜNE SUÇ DUYURUSU



WRN kurucusu Heather Binning yaptığı açıklamada , "Bu istatistikler insanın ağzını açık bırakıyor. Cinsel saldırı ve tecavüzlerin hacmi, bu verilerin, ülkenin büyük bir kısmının tecrit altında olduğu bir dönemde, salgını kapsadığını düşündüğünüzde daha da korkunç." dedi.



Polise bildirilen 6 bin 539 vakadan sadece 265'inde veya yüzde 4'ünde şüpheliye karşı suç duyurusunda bulunuldu.



WRN, soruşturması sırasında yedi polis gücünün eksik bilgi verdiğini, beşinin hastane koğuşlarında kaç saldırı gerçekleştiğini açıklamayı reddettiğini ve üçünün suçlanan şüpheli sayısı hakkında bilgi vermeyi reddettiğini kaydetti.