Ameliyata alınan iki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeşin vücutlarında kırıklar oluştuğu belirlendi.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde inşaatı süren sitenin bloklarından birinde 3'üncü katta çalışan Ferhat C. (17), dengesini yitirerek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Ferhat C. ile üzerine düştüğü ağabeyi Yusuf C.'nin (24) yaralandığı inşaat alanına, mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cüneyt Arkın filmi ile gönderme: Ben Kemal geliyorum

Cüneyt Arkın filmi ile gönderme: Ben Kemal geliyorum

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında yaralanan iki kardeşin tedavilerine devam ediliyor.

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