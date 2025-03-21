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Bölgede 182 bin inşaat işçisinin faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Ustaların deprem bölgesine gittiğini belirten yetkililer, oradaki fiyatların büyükşehirlerde de talep edilmeye başlandığını ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul'da bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4 bin 500 lirayı bulurken, deprem bölgesinde 7 bin lirayı geçiyor.

Deprem bölgesinde 3 bin 500'e yakın şantiyede inşaat çalışmaları sürüyor. Bölgedeki yoğun inşaat faaliyetleri işçi yevmiye lerini de doğrudan etkiliyor.

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