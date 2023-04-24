Dernek Başkanı Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören imzalı açıklamada, ülkedeki mevcut Laboratuvar Yasası’nın özellikle İnsan Genom Projesi’nin tamamlanmasıyla hızla gelişen genetik bilim ve teknoloji karşısında yetersiz kaldığı ifade edildi.

Ülkede genetik tanı ve değerlendirme merkezi oluşturulması için güncel bir yasaya ihtiyaç olduğunun ifade edildiği ve buna öncelik verilmesinin talep edildiği açıklamada, Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği’nin Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışmaya hazır olduğu belirtildi.