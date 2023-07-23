Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı BARKAN, güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

HAVELSAN, operasyonel platform anlamında BARKAN ile envantere ilk ürünlerini kazandırmış oldu. Bu kapsamda BARKAN I ve BARKAN II güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

HAVELSAN Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu yaptığı açıklamada, robotik ve otonom sistemlere yönelik çalışmalara BARKAN I aracıyla başladıklarını ve yaklaşık 1,5-2 yıldır saha test faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Bu süreçte kullanıcı geri dönüşlerini platforma yansıtarak BARKAN II aracını ortaya çıkardıklarını ifade eden Ataoğlu, bu aracın hareket kabiliyetinin daha yüksek olduğunu, ağırlığının hemen hemen iki katını çıktığını, bazı ağır sınıf silahlar taşıyabileceğini, 12,7 milimetre silah sistemiyle testler gerçekleştirdiklerini belirtti. Ataoğlu, bu faydalı yüklerin daha da farklılaşacağını, 40 milimetre bombaatar, METE füzesi ve farklı tipteki füzelerin testlerini yapacaklarını kaydetti.

ASELSAN, omuzdan atılan (MANPAD) füzelerin arayıcı başlıklarını lazerle kör ederek etkisiz hale getirecek.



ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak.

Şirketin, bir süredir Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi (DIRCM) ilk kez IDEF 2023'te sergilenecek.



Omuzdan atılan füzelerin arayıcı başlıklarına lazerle müdahale edecek sistem ve devamında geliştirilecek çözümler helikopterler başta olmak üzere hava araçlarının güvenliğini artıracak.



Elektro-optik, lazer ve aviyonik sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi alanında uzun yıllardır çalışan ASELSAN, MANPAD ve diğer ısı güdümlü füzelere karşı her yönden tam koruma sağlayan, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi'ni Türkiye'ye kazandırdı.



Terör örgütlerinin dünya üzerindeki çatışma bölgelerinden omuzdan atılan füze sistemlerini ele geçirmeye başlaması platformların güvenliği için tehdit seviyesini yükseltti. Ayrıca teknoloji geliştikçe MANPAD'lar, ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan ısı fişeklerine (flare) karşı daha dirençli hale geldi.