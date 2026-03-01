Mahmud Ahmedinejad, 2005 ile 2013 yılları arasında İran cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Mahmud Ahmedinejad, İran basınına göre İsrail-ABD ortak hava saldırısında öldürüldü.

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre saldırının Tahran’ın kuzeydoğusundaki Narnak semtinde Ahmedinejad’ın ikametgâhını hedef alındığı; Ahmedinejad ile birlikte bazı korumalarının da yaşamını yitirdiğini aktarılıyor.

Uluslararası medya kuruluşları ise Narnak’taki saldırının muhtemelen cumartesi günü geç saatlerde gerçekleştiğini bildirdi.

AHMEDİNEJAD KİMDİR?

Eski İran Cumhurbaşkanı, 2005-2013 arasında görev yaptığı iki dönem boyunca hem İran'da hem de dünyada tartışmalı bir isim oldu.

Cumhurbaşkanı seçilmeden önceki dönemde, 2003-2005 arasında Tahran Belediye Başkanlığı yapan Ahmedinejad, Haziran 2005'te eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'ye karşı çıktığı cumhurbaşkanı seçimini kazanarak ülkenin altıncı Cumhurbaşkanı seçildi. Görev yaptığı süreçte mütevazı hayatıyla dikkati çeken Ahmedinejad, özellikle ülkedeki dar gelirli ve yoksul kesimlere yönelik destekleyici politikalar izledi.

Bu dönemde "yoksulluk", "adalet" ve "eşitlik" gibi sloganlarla ekonomik sorunlar içerisindeki İran halkının desteğini kazanan Ahmedinejad, halka doğrudan para yardımı uygulamasını ve bazı alanlarda sübvansiyonlar başlattı.