İranlı komutan, saldırı sonrasında üslerdeki radarların, kontrol kulelerinin, uçak hangarlarının ve yakıt depolarının yandığını aktardı.

Açıklamada Tengsiri, "Dafra, Şeyh İsa ve El-Udairi'deki Amerikan üslerindeki belirli ve kilit hedefler donanma kuvvetleri tarafından vuruldu." ifadelerini kullandı.

Tengsiri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanma Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerinin donanma kuvvetleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

