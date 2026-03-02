Bunlar da ilginizi çekebilir

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İsrail, 13 Haziran 2025'te başlayan ve 12 gün süren savaşta, İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirmişti.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Necefi konuya ilişkin bilgi verdi.

Tahran'da çok sayıda şiddetli patlamalar

