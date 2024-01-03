İran resmi haber ajansı IRNA'nın Acil Durum Merkezinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Yaklaşık 10 dakika arayla gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda, aralarında 6 çocuğun olduğu 103 kişinin hayatını kaybettiği, 211 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu ve can kaybının artabileceği aktarıldı.

Kerman Eyaleti Kan Nakil Merkezi, yaralı sayısının yükselmesinin ardından kan ihtiyacını karşılamak için vatandaşlara bağış yapmak üzere kan merkezlerine gitmeye davet etti.

İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yektaperest, yaralıların Kirman'daki hastanelere kaldırıldığını ve bir kısmının ambulans uçaklarla Tahran'a nakledileceğini kaydetti.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, bombalı saldırılara ilişkin, "İran güvenlik güçlerinin, bu suçu işleyenlere en kısa zamanda ezici ve kararlı bir cevap vereceğini" belirtti.

Öte yandan, İran devlet televizyonu, saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından birinin öldürüldüğüne dair sosyal medyada yer alan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Terör saldırısı olduğu açıklandı

Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayımladı.

Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi. Son gelen haberlere göre, bölgede caddeler boşaltılmış durumda.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyor.

Yas ilan edildi

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "terör saldırısı" olarak değerlendirdikleri bombalı saldırıları şiddetle kınadığını bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler için baş sağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulunuldu.

Terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük genel yas ilan edildiği açıklandı.

Diğer yandan, Kirman Valiliğinden yapılan açıklamada da eyalette 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den "terör ve şiddetin köklerini kurutma konusunda kararlıyız" mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıların failleri ve planlayıcılarının en kısa zamanda tespit edilip cezalandırılacağını belirterek, "terörle kararlı mücadele" mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülen Süleymani'nin Kirman'daki kabrinin yakınlarında anma törenlerinde düzenlenen iki bombalı saldırıya ilişkin yazılı mesaj yayınladı.

Mesajında, terör eylemini kınayan ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerini ileten Reisi, yetkililerden saldırılardan zarar görenlerin acılarının hafifletilmesi ve Kirman'ın huzur ve sükunete kavuşturulması için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istedi.

Terör saldırısını "insanlık dışı" olarak niteleyen Reisi, "Kuşkusuz, bu korkak eylemin kara kalpli failleri ve liderleri, güvenlik ve kolluk kuvvetleri tarafından en kısa zamanda tespit edilecek ve bu menfur eylemden dolayı cezalandırılacaktır." dedi.

Reisi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Düşmanlar, bu tür eylemlerin İran halkının İslami ideallerini savunma konusundaki demir kararlılığını hiçbir zaman sekteye uğratamayacağını bilmelidir. İran, savaş meydanında terör ve şiddetin köklerini kurutma konusunda eskisinden daha kararlıdır."

İran İçişleri Bakanı: Saldırıya en kısa zamanda ezici ve kararlı cevap verilecek

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıyı daha önce yapılan "komploların devamı" olarak değerlendirerek, Kirman’da şu an durumun güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti.

Vahidi, güvenlik güçlerinin patlamanın sorumlularına en kısa sürede "ezici ve kararlı bir cevap" vereceğini ifade etti.

Olaya ilişkin araştırmaların devam ettiğini söyleyen Vahidi, sosyal medyada paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini, gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

İranlı Bakan, ayrıca, bölgedeki iletişim ağında herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Yargı Erki Başkanı: Hiç şüphesiz bu üzüntü verici suçun failleri en uygun şekilde cezalandırılacaktır

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de yayımladığı mesajda, olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirerek, “bunu yapanların ülkeyi güvensiz hale getirmedeki başarısızlık ve yenilgilerinin ardından tüm çabalarını İran'ın dindar halkından intikam almaya yoğunlaştırdığını” kaydetti.

Ejei, “Sorumlu istihbarat, emniyet ve kolluk kuvvetleri, bu suçun tüm ipuçlarını ve faillerini zamanında ve hızlı bir şekilde takip etmek ve bunları ülke yargısına teslim etmekle yükümlüdür.” ifadelerinde bulundu.

Kirman veya diğer bölgelerdeki adli makamların, faillerin ve bu olaya karışanların yakalanması için azami çabayı göstermekle yükümlü olduğunu belirten Ejei, “Hiç şüphesiz bu üzüntü verici suçun failleri en uygun şekilde cezalandırılacaktır.” dedi.