İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları sırasında, İran’da bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Ahmet Savaşan, yaşanan krizin tam ortasındaydı. Gözlemci üye sıfatıyla katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 3. Sağlık Turizmi Konferansı için İran’da bulunan Savaşan, saldırılar sırasında bir anda kendini ateş çemberinin içinde buldu.

İran hava sahasının kapanması, güvenlik tehdidinin artması ve diplomatik trafiğin yoğunlaştığı saatlerde, Tahran’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin koordinesinde tahliye planı hazırlandı. Savaşan, güvenliği sağlanmış bir konvoyla, büyükelçilik tarafından görevlendirilen korumalar eşliğinde İran’dan Türkiye’ye doğru yola çıktı.

12 saati aşkın bir zaman alan zorlu karayolu yolculuğu, zaman zaman güvenlik kontrolleri, iletişim kesintileri ve gerilim dolu bekleyişlerle geçti. Ancak Savaşan ve beraberindeki heyet, sabahın ilk ışıklarında Türkiye sınırına ulaşarak güvenli bir şekilde yurda giriş yaptı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çok şükür, Türkiyemizdeyiz,” diyerek duygularını paylaşan Ahmet Savaşan; Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç’a, büyükelçilik personeline, Urumiye Başkonsolosu A. Cüneyt Akbal’a, süreçte görev alan kolluk kuvvetlerine ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Savaşan ayrıca, süreci yakından takip eden Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkililerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ünal Üstel’e, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na da özel olarak teşekkür etti.

Ailesine, dostlarına ve destek mesajlarıyla yanlarında olduklarını hissettiren herkese minnet duygularını ileten Savaşan, paylaşımını “Türkiyemizdeyiz. İyiyiz. Güvendeyiz” sözleriyle tamamladı.

Ahmet Savaşan’ın İran’dan Türkiye’ye uzanan bu kritik tahliye süreci, sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda diplomatik dayanışma ve kriz yönetiminin de somut bir örneği oldu.