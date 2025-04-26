İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'nda patlama meydana geldi.

Şiddetli patlamanın limandaki bir konteynerin bilinmeyen bir nedenle patlamasından kaynaklandığı belirtildi.

Patlama nedeniyle limandaki bir binanın da hasar gördüğü kaydedildi.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, patlamanın, limandaki bazı konteynerlerin patlaması nedeniyle meydana geldiğini ve olayda yaralılar olduğunu aktardı.

Yararlıların hastanelere sevk edildiğini belirten Hasanzade, yaralı ve muhtemel can kayıplarının sayısına ilişkin detay paylaşmadı.