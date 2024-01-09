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Aşuri, yangının fabrikada büyük hasara neden olduğunu, hasarın boyutu ve patlamanın asıl sebebine ilişkin araştırmaların devam ettiğini kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarında sona gelindiğini belirten Aşuri, yangın sonrası güvenlik önlemleri aldıklarını ifade etti.

Ferdis İtfaiye Teşkilatı Başkanı Hüseyin Aşuri de yangının fabrikadaki gaz çözeltisindeki patlama nedeniyle çıktığını aktardı.

Yangının yerel saatle 15.30 civarında meydana geldiğini bildiren Mehdevi, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

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Olayda 53 kişinin yaralandığını aktaran Mehdevi, yaralananlardan bazılarının durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Mehdevi, Elborz eyaletinin Ferdis kentindeki Simin Deşt Sanayi Bölgesi'nde tıbbi malzeme ve kozmetik fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Elborz Eyaleti Tıbbi Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Ahmet Mehdevi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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