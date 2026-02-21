İran, AB'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine alma kararını resmen yürürlüğe koymasının ardından karşı adım attı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu adımın "hukuka aykırı ve yersiz" olduğu belirtilerek, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu savunuldu. Açıklamada, "İran, karşılıklılık ilkesi doğrultusunda ve ilgili yasanın 7. maddesine dayanarak, ABD tarafından 2019 yılında kabul edilen ve Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etmesine herhangi bir şekilde destek veren ya da bu karara uyan ülkelere karşı önlem alınmasını öngören yasaya istinaden hareket edecektir" denildi.