Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, Konyaspor'a konuk oldu.

Medaş Konya Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Karaoğlan, müsabakanın başında tribünden gelen lazer nedeniyle görüş açısında sorun yaşadığını bildirdi. Uyarılar sonrası maç devam etti.

ZİRVEDE HESAPLAR DEĞİŞTİ

Galatasaray'ın bir golünün ofsayt nedeniyle VAR'dan döndüğü maçı ev sahibi Konyaspor Adil ve Kramer'in golleriyle 2-0 kazandı. 12 maçtır kazanamayan Yeşil Beyazlılar yeni teknik direktörü İlhan Palut'la galibiyete ulaştı ve puanını 23 yaptı. Bu skorla lider Galatasaray 55 puanda kaldı.

İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise bir maç eksiğiyle 52 puanı bulunuyor. Üçüncü sıradaki Trabzonspor da bir maç eksiğiyle 45 puanda.

OSİMHEN KADRODA YER ALMADI

Sarı Kırmızılılarda sağ dizinde ağrı bulunan Victor Osimhen kafilede yer almadı. Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay da kadroda yoktu.

6 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Juventus maçının 11'ine göre Konyaspor karşısında 6 değişiklik yaptı.

Buruk; Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Victor Osimhen'in yerine Sacha Boey, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'ye görev verdi.