Şarkıları ve aşkları ile gündemden düşmeyen İrem Derici geçtiğimiz günlerde aşık olduğunu açıklamıştı. Derici’nin cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle dava açılan, görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddiasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş ile beraber olduğu iddia edilmişti. Gerçek çok başka çıktı.

SURVİVOR’IN YILDIZI ÇIKTI

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, İrem Derici ile Survivor Atakan Işıktutan’ın aşk yaşadığını açıkladı. Derici, “Kızın yine aşık anne” şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak bir gönderme yapmıştı.

İkilinin aynı yerde aynı saatlerde kahvaltı paylaşımı yapması ve kalp koyması aşk iddialarını güçlendirdi.

1994 doğumlu olan Atakan Işıktutan, Survivor 2022’ye yedeklerden dahil olmuştu.

Rizeli olan Işıktutan, CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.