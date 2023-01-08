İş Kadınları Derneği’nden verilen bilgiye göre, olağanüstü genel kurul toplantısı derneğin merkezi İKD Köşk’te yer aldı. Divan Başkanlığını Fatma Garanti, Divan Sekreterliklerini ise Göksel Düzgün ile Hatice Özalp yaptı.

Divanın oluşumunun ardından İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir konuşmasını yaptı ve birçok kadının hayatına dokunan projeleri anlattı.

Genel kurulda, tüzük değişiklik önerileri hakkında yapılan görüşmelerin ardından öneriler, son şekli verilerek oy birliği ile onaylandı. Tüzük değişiklik önerilerinin görüşülüp onaylanmasından sonra başkanlık seçimine geçildi.

Başkanlık için tek aday olan genel kurulda, yönetim kurulu üyelerinden Fatma Özok oy birliğiyle İş Kadınları Derneği Başkanı seçildi. Özok yaptığı konuşmada, bugüne kadar yürüttüğü her iş ve görevde “ben” değil “biz” olarak hareket ettiğini, başarının ancak bu şekilde, paylaşarak, birlikte çalışarak gelebileceğini ifade etti.