Lefkoşa’da yer alan toplantıya, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve Dernek üyesi Pervin Aksoy İpekçioğlu ile Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Üyeleri Oğuzhan Hasipoğlu, Ürün Solyalı, Ongun Talat, Talip Atalay, Ayşegül Baybars, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy ile KKTC’den bazı öğretim üyesi ve avukatlar katılıyor.

Toplantıda, İsias davasında Şampiyon Melekleri temsil eden ve Türkiye’den gelen avukatlar Çetin Arslan, Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Hasret Güney, Ramiz Erinç Sağkan, Mehmet Eren Turan da bulunuyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Ocak’ta görüşülmeye başlayan İsias Otel davası dört gün sürmüştü. Duruşmalar sonunda mahkeme, tutuklu olan 11 sanıktan 5’inin, “Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız, Halil Bağcı ve Mehmet Fatih Bozkurt’un” tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Mahkeme, adli kontrolle serbest olan 6 sanık, “Bilge Açık, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un” durumunun da aynen devam etmesine karar vermişti.

Mahkeme kararına göre bir sonraki duruşma 26 Nisan 2024’te yapılacak.