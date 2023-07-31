35 Kıbrıslı Türk'ün yaşamını yitirdiği İsias Otel'le ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan mühendis Mehmet Göncüoğlu Mersin’de yakalanmıştı. Mahkemeye sevk edilen şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, soruşturmanın detaylarını MYK Haber'e anlattı.

Esendağlı, "Bir tedbir kararı uygulandı. Dosyada zanlı halen sanık posizyonunda. Sadece tutukluluğuna karar verilmemiş durumda... Adli kontrol şartıyla ilgili en büyük gerekçe savcılığın talebi. Daha öncede yakalanan bir mühendis de bu şekilde serbest bırakılmıştı. Bunların yaşları biraz ileri. Bir de mevcut dosyada suça katılımlarıyla ilgili diğerlerine nazaran bir değerlendirme yapıldığını düşünüyorum" dedi.

Kaynak : MYKibris.com https://www.mykibris.com/kktc/haber/isias-dosyasi-kapsaminda-yakalanan-muhendis-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-32042