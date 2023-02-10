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Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında KKTC kafilesinden iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız bedenlerden birinin kız çocuğu olduğu öğrenildi.

BAŞBAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Başbakanlıktan resmi açıklama yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan ve velilerimizden ikisinin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor."

Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayısı 24’e yükseldi. Türkiye geneli kayıp sayısı ise 37, arama çalışmaları devam eden kişi sayısı ise 11'e düştü.