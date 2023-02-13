Kahramanmaraş merkezli depremde çöken İsias Otel’de Mağusa Türk Maarif Koleji kafilesi ile birlikte hayatlarını kaybeden rehberlerin bağlı bulunduğu Turist Rehberleri Birliği (TUREB) de Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Duvar’ın aktardığına göre, Adıyaman’da uygulama eğitimine giden 43 kişilik rehber grubunun konakladığı Isias Hotel’in enkazında yaşamını yitiren rehber sayısı 30’a yükseldi. TUREB’in açıklamasına göre, enkazda Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu’nun da cansız bedenine ulaşıldı. 12 rehberin sağ veya yaralı kurtarıldığı enkazdaki rehberlerden Ömer Kale hakkında ilk gelen bilgilere göre KATAK arama kurtarma ekince enkazdan çıkarıldığı, ancak sonrasında netleşen başka bir bilgi olmadığı bildirildi. Kale’nin herhangi bir hastanede mi yoksa enkazda mı olduğuna yönelik durumunun henüz bilinmediği öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDEN REHBERLER

DHA’nın TUREB’den aktardığı bilgiye göre depremde yıkılan otel enkazında Mehmet Kalaycı, Johanna Carolina Kap, Aykut Bulut, Turgut Mustafa Yedek, Ukba Alhomsi, Tahsin Cem Efe, Fikri Töre, Müzeyyen Gökçen, İmran Aydoğdu, Önder Cırık, Emin Uysun, Ömer Tabarlı, Kağan Yıldız, Umut Ulaş Tan, Ozan Koç, Samet Burak Bingöl, Hazal Baytekin, Çiğdem Şimşek, Çağkan Yılmaz, Nazımcan Hartlap, Tayfun Dal, Tamer Özdoğru, Sefa Veysel Yaşar, İdris Talha Kartav, Bahtiyar İsrafioğlu, Ali İsrafiloğlu, Ali Osman Aydın, Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu hayatını kaybetti.

TUREB’DEN SUÇ DUYURUSU

30 rehberin yaşamını yitirdiği, 1’i ile ilgili henüz bilgi olmadığı, bazıları yaralı 12 rehberin ise sağ kurtarıldığı otelle ilgili olarak TUREB, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. TUREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu, Kıbrıslı voleybolcuların yaşamını kaybetmesi nedeniyle KKTC hükümetinin de yakından ilgilendiği ve savcıların gelip teknik analizler yaptırdığı ve numuneler aldırdığını belirterek, şunları söyledi:

“Onlar da büyük olasılıkla dava edecek. Biz de kendi hukukçularımız aracılığıyla harekete geçip, Adıyaman TMMMOB şubesi aracılıyla uzmanlar tarafından görüntü kayıtları ve tutanaklarla numuneler aldırdık ve iki gün önce suç duyurusunda bulunduk. KKTC de dava açtığında tüm kaybettiklerimiz ve yaralılarımız adına o davaya da müdahil olma kararı verdik. Ben bizzat gittim ve enkazı gördüm, un ufak dağılmış, kalitesiz olduğu insan gözüyle de ayırt edilebilecek düzeyde. Ancak dava sürecindeki raporda ne çıkar bilemiyoruz.”

TUREB YÖNETİMİ DE AÇIKLAMA YAPTI

TUREB Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada ise “Adıyaman Isias Otel’den TMMOB’nin Adıyaman temsilcisi tarafından tanıklar nezdinde yapı örnekleri alındı, otel hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Aynı biçimde hareket eden KKTC’nin açacağı davaya da müdahil olarak başvurma kararı aldık. Raporlar belli olduktan sonra ve hukuki süreç boyunca gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. Isias Otel’de ve deprem bölgelerinde yaşamını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve KKTC yurttaşlarına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz” denildi.