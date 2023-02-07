Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanına ulaşır ulaşmaz arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

SST Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'dan itibaren jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatılan enkaza, akabinde 16.30 civarında iş makineleri destek verdi.

19.20’de Adıyaman'a uçakla intikal eden ve 10'u Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi olmak üzere Güvenlik Kuvvetleri ve AKUT ekiplerinden oluşan 40 personel, İsias Otel enkaz alanında gece yarısı itibarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İsias Otel enkaz alanına ulaşan Sivil Savunma Arama Kurtarma ekibi, enkaz alanında yaptığı dinleme faaliyetine müteakip enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Saat 24.00 itibarıyla henüz herhangi bir vatandaşa ulaşılamadığı belirtildi.

Enkaz kaldırma çalışmalarına eksavatör ve kepçe de destek veriyor.

Öte yandan, saat 20.45’te 30 personel, 8 araç ile Taşucu'na varan Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi ile 7 personel, 1 araçtan oluşan AKUT ekibi Adıyaman'a gidiyor.