Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremlerde aralarında KKTC'den sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği yıkılan İsias Oteli'ne ilişkin soruşturma tamamlandı.

5'i tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına 3 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.

Otelde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sporcuların yakınları, deprem suçlularının, taksir değil, olası kast ile yargılanması için mücadele başlatmış ve eylem düzenlemişti.

-İddianame

17 Kasım'da hazırlanan iddianamede, sanıkların kusurlu olduğuna ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen bilirkişi raporuna yer verilmişti.

Raporda, dosya kapsamında kolon ve kirişlerin etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları, ankraj ve kenetleme boylarıyla ilgili eksikliklerin bulunduğu, donatı detayı eksikliklerinin binanın yıkılma nedenlerinden biri olabileceği, beton basınç dayanımlarının TS EN 13791 standardındaki değerlendirme kriterlerine göre gerekli şartları sağlamadığının tespit edildiği belirtilmişti.

Sanıkların, binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları ifade edilen iddianamede, dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu kaydedilmişti.