Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi ziyaret etti.

Şampiyon Meleklerin aileleri İsias Otel’in bulunduğu yerin kamusal alan olmaması yönünde istekte bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bu yönde bir girişimleri olduğunu yetkili bakanlıkla görüşeceklerini ifade etti.

Kendilerinin de Adıyaman’daki depremde hayatını kaybeden kişiler için çalışmaları olduğunu anlatan Tutdere, İsias Otel’in bulunduğu arazi için de girişim yaptıklarını söyledi.

Şampiyon Meleklerin aileleri Tutdere’nin bu yaklaşımını olumlu karşıladı.

Kaynak: Haber Kıbrıs