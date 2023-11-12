Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından, ölümlerin olduğu binalarda ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle deprem bölgesinde bilimsel araştırmalar yapan KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşleri Daire Başkanlığı öğretim üyelerinden oluşan uzman heyet, yıkılan 500’e yakın binadan topladıkları numuneleri, laboratuvar ortamında mercek altına aldı.

Heyet, yüzlerce insana mezar olan yapılara yönelik, aralarında Isias Otel, Ebrar Sitesi ve Rönesans Rezidans’ın da bulunduğu binalara ait örnekleri inceleyerek hazırladıkları raporu da ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına iletti.

İncelemelerde beton basınç dayanımının, yönetmelikte şart koşulan değerlerin yarısından az olduğunu ortaya koyan uzmanlar, Hatay’da yüzlerce insanın ölümüne neden olan Rönesans Rezidans’ın raporunu da tamamlayıp, savcılığa göndermek üzere çalışmalarına devam ediyor.

VAN DEPREMİ İLE KARŞILAŞTIRILDI

KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, yapılarla ilgili tüm ayrıntıların incelenediğini söyledi.

7 aydan bu yana 4 bin dava dosyasıyla ilgilendiklerini söyleyen Altunışık, Van depreminde yıkılan 154 binanın karot dayanımının 10,5 megapascalken, Kahramanmaraş’ta yıkılan binalarda bu oranın 10 megapascal ile 14 megapascal arasında değiştiği bilgisini verdi.

“Bu değerler yapı denetim zorunluluğu geldikten sonra biraz artış gösterse de yapı denetim zorunluluğu öncesinde çok daha kötü durumda.” diyen Altunışık, oranın çok düşük olduğunu söyledi.

ISIAS OTEL İÇİN “KUM KOVASI” BENZETMESİ

Adıyaman’da yıkılan Isias Otel için hazırladıkları rapordan bilgi veren Prof. Dr. Altunışık, binanın konut binası olarak projelendirildiğini, kaba inşaat bittikten sonra otele çevrildiğini söyledi.

“Isias Otel’de karot değerleri ilgili tarihteki yönetmeliği sağlamıyor.” diyen Altunışık, “Resmine baktığınız zaman görüyorsunuz, bir kovanın içerisine kum doldurup ters çevirmişsiniz gibi. Binanın yıkılış şeklinin, kovayı kaldırdıktan sonra kumun yayılış şekli gibi olduğunu görebiliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

EBRAR SİTESİ İNŞAATINDAKİ USULSÜZLÜKLER

Kahramanmaraş’ta yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nin tüm bloklarında projeye uyulmadığını anlatan Altunışık, “İmalat aşamasında etriye sıklaştırması, çiroz ve kancaların uygulanırken projeye uyulmamış, büyük eksiklikler olduğu ortaya çıktı. Bu da binanın ana yıkılma nedenleri arasında.” dedi.

RÖNESANS REZİDANS İÇİN İNCELEME DEVAM EDİYOR

Altunışık, Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans için ise çalışmaların sürdüğünü söyledi. “Çok önemli bir bina olduğu için çok hassas davranmaya çalışıyoruz. 3 bloklu bir bina. Hem temelinde hem üst yapısında derz var ve binaların 3’ü de belirgin bir kattan kırılıp arkaya doğru düşmüş. Aynı 3 blok da aynı hasar mekanizmasına sahip.” diyen Altunışık, “Yaptığımız incelemelerde malzeme özelliği ile uygulanmasında bazı problemler olduğu belirtiliyor ama bilirkişi raporlarıyla bize gelen resimler arasında bir değerlendirme yapıp net kanaatimizi bildirmek istiyoruz. Umarım depremin 1’inci yılı dolmadan üzerimizdeki bütün dosyalarımızı Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim etmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.