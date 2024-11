İskele Belediyesi ile Mersin Yenişehir Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

İskele Belediyesi’nde gerçekleşen törenle imzaların atıldığı protokole göre her iki belediye arasındaki ilişkiler artırılacak, bağ güçlendirilecek ve diyalog geliştirilerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’le protokole imza atan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, törende yaptığı konuşmada dostluğun uzun zaman önce başladığı Mersin Yenişehir Belediyesi ile İskele Belediyesi’nin dostluğunun, kardeşliğinin ve birlikteliğinin daim olmasını temenni etti.

SADIKOĞLU: “HER İKİ ŞEHİRİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Kardeş Şehir Protokolü imza töreninde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mersin Yenişehir Belediyesi ile İskele Belediyesi arasında imzalanan kardeşlik protokolünün her iki şehre de hayırlı olmasını diledi. Dostluklarının protokolden önce başladığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, protokol öncesinde başlayan kardeşliğin de protokolle birlikte daha da güçleneceğine vurgu yaptı, İskele Belediyesi ile Mersin Yenişehir Belediyesi’ni bugünden itibaren kardeş kent ilan ediyoruz dedi. Başkan Sadıkoğlu kardeş şehir protokolünün özelde her iki belediyeye, genelde ise her iki şehirde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere her iki ülkeye de hayırlı olmasını temenni etti.

ÖZYİĞİT: “DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de bir süredir gerçekleşen karşılıklı görüşmelerin bugün protokolün imzalanmasıyla resmiyete döküldüğünü söyledi. Var olan dostluğun ve iş birliğinin artarak devam edeceğine de inanç belirten Özyiğit, kardeş kent protokolünün her iki kentte yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

İSKELE BELEDİYESİ, MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ İLE KARDEŞLİK PROTOKOLÜ İMZALADI

İskele Belediyesi’nde düzenlenen tören, kardeşlik protokolünün imzalanmasının ardından son buldu. Törende İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in yanı sıra İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Mürsel Altuntaş, Seymen Yılmaz ve Kubilay Aşık, İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz, Mersin Yenişehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuzhan Karayiğit ile ülkemizde temaslarda bulunan TURAB (Türk-Arap ve Avrupa Birliği Ülkeleri İş İnsanları Derneği) Genel Başkanı Fahri Kuş, TURAB Genel Başkan Yardımcısı Dr. M. Gültekin Uğur, TURAB Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Kılıç yer aldı.