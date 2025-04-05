Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Polis,

4 Nisan 2025 tarihinde Haspolat'ta, UKÜ Yurtları adresinde ayni yerde sakin Terrel Francıs Husseın ve Jonathan Abaleng Tncube’nin huzurunda ikametgahlarında mahkeme emri ile yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis olayın akabinde zanlıların suçüstü tutuklandığını ve yapılan sorguda meseleye bağlantılı UKÜ Yeni Yurt adresinde ayni yerde sakin zanlılar Alex MUTALE ve Yamıkanı Kalukangu’nun ikametgahlarında huzurlarında mahkeme emri ile yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 adet sarma sigara ve yaklaşık 2 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis olayın akabinde suçüstü tutuklanan zanlıların şubeye celp edildiğini ve yapmış oldukları beyanlar olduğunu bu beyanların teyit ve tekzip edileceğini, emare alınan uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini belirterek soruşturma maksatlı zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğlu, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.