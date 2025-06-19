Bunlar da ilginizi çekebilir

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

Lefkoşa’da Dumlupınar bölgesi ve Haspolat’ın bir kısmına yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.

Dumlupınar bölgesi ve Haspolat’ta da elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre 10.00-13.00 saatleri arasındaki kesintiden, “Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden bölgesi, BRT, İskele mandıralar ve İskele’nin bir bölümü" etkilenecek.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.